Наслідки ударів по нафтобазі. Фото: ДСНС

Обстріл нафтобази на Чернігівщині призвів до масштабної пожежі.

У середу зранку, 8 жовтня, окупанти з Росії вдарили по об'єкту інфраструктури у Прилуцькому районі. Внаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа. Станом на вечір рятувальники намагаються боротися з вогнем. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

До гасіння пожежі також залучили роботизовану техніку, яка дозволяє діяти швидко, ефективно та безпечно. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

ДСНС також оприлюднила фото та відео пожежі.

Нагадаємо, 7 жовтня російська армія обстріляла енергетичний об'єкт у Прилуках на Чернігівщині. У частині міста відразу зникло у понад 61 тис. абонентів. Енергетики працювали над відновленням та заживленням споживачів.