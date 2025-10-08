Новости
Масштабный пожар на нефтебазе в Прилуках возник после обстрела РФ (ФОТО)

8 окт 2025, 18:24
999

Обстріл нафтобази на Чернігівщині призвів до масштабної пожежі.

У середу зранку, 8 жовтня, окупанти з Росії вдарили по об'єкту інфраструктури у Прилуцькому районі. Внаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа. Станом на вечір рятувальники намагаються боротися з вогнем. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

До гасіння пожежі також залучили роботизовану техніку, яка дозволяє діяти швидко, ефективно та безпечно. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

ДСНС також оприлюднила фото та відео пожежі.

Наслідки ударів по нафтобазі. Фото: ДСНС

Наслідки ударів по нафтобазі. Фото: ДСНС

Наслідки ударів по нафтобазі. Фото: ДСНС

Наслідки ударів по нафтобазі. Фото: ДСНС

Наслідки ударів по нафтобазі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 7 жовтня російська армія обстріляла енергетичний об'єкт у Прилуках на Чернігівщині. У частині міста відразу зникло у понад 61 тис. абонентів. Енергетики працювали над відновленням та заживленням споживачів.

