На Чернігівщині під час польових робіт здетонував російський дрон. Фото: ДСНС

Ракурс

Аграрії загинули внаслідок вибуху в Чернігівській області.

У понеділок, 3 листопада, в Ніжинському районі здетонував російський безпілотник. Сталося це під час польових робіт. Унаслідок вибуху пошкоджені три одиниці сільськогосподарської техніки. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Зазначається, що загинули двоє чоловіків 1993 та 2004 років народження. Поранений був чоловік 1973 року, якого госпіталізували.

Нагадуємо: у разі виявлення підозрілих предметів — не наближайтеся, не торкайтеся та негайно телефонуйте за номерами 101 або 102! — наголосили в ДСНС.

Водночас голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус поінформував у Telegram, що 2 листопада росіяни атакували безпілотниками сільськогосподарське підприємство у Корюківському районі. Зайнявся ангар, але пожежу ліквідували.

А в Ніжині через удар БпЛА пошкоджені адмінбудівлі. Загалом за минулу добу в області зафіксували 54 удари — пролунав 121 вибух.

Нагадаємо, 31 жовтня у прикордонній зоні Житомирської області на мінах підірвалися два автомобілі. Внаслідок цього загинули п’ятеро людей, ще троє — зазнали травм.

Попередньо встановлено, що в обох випадках місцеві жителі заїхали на заміновані території, самовільно змінивши визначені маршрути.