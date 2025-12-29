Вибух на магістральній газовій трубі прогримів на Закарпатті. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n211158-vybuh-na-magistralniy-gazoviy-trubi-progrymiv-na-zakarpatti-scho-vidomo.html

Ракурс

Магістральна газова труба загорілася у Закарпатській області.

Про пожежу на газопроводі неподалік від села Росош Мукачівського району стало відомо сьогодні вночі, 29 грудня. Вогнеборці з Мукачево, Свалява та села Довге працювали, щоб полум’я не перекинулося на лісовий масив. Загалом було залучено 21 рятувальник та сім одиниць техніки. Про це Головне управління ДСНС України у Закарпатській області повідомило у Facebook.

На місці події також працювали газовики. Сьогодні вранці вони перекрили вентиль газопроводу. Будинки місцевих жителів від газу не відключали. Наразі відсутня загроза поширення вогню на житлові будинки та інші об'єкти інфраструктури.

Журналіст Віталій Глагола поінформував у Telegram, що місцеві жителі чули сильний вибух. А наслідки пожежі бачили зі сторони Сваляви та з ближніх сіл Хустського району.

Нагадаємо, 29 грудня у Львівській області погіршення погодних умов призвело до знеструмлення 104 населених пунктів (32 повністю, 72 частково). Наразі на території Львівської області та міста Львів зберігаються пориви північно-західного вітру 15−20 м/с та хуртовини.