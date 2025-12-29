На Львівщині негода знеструмила 79 населених пунктів

На Львівщині масові знеструмлення через негоду, фото: «Львівобленерго»

На Львівщині погіршення погодних умов знеструмлені низка населених пунктів.

Про це сьогодні, 29 грудня, вранці повідомляється на Фейсбук-сторінках Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА та Львівобленерго.

Зазначається, що пориви вітру 15−28 м/с в ніч на неділю 28 грудня спричинили аварійні відключення, внаслідок чого без електропостачання залишилися 104 населені пункти (32 повністю, 72 частково).

Протягом неділі бригади «Львівобленерго» повернули електроенергію для більшості споживачів, які були без світла через негоду. Проте сильні пориви вітру сьогодні вночі спричинили нові знеструмлення, — розповіли в обленерго.

Станом на 07.00 сьогоднішнього дня без електропостачання залишаються 79 населених пунктів (16 повністю, 63 частково). Ліквідовують наслідки негоди 29 бригад «Львівобленерго» у складі 124 працівників, задіяно 43 одиниці техніки.

Сьогодні на території Львівської області та міста Львова зберігаються пориви північно-західного вітру 15−20 м/с та хуртовини.

В обленерго закликають громадян дотримуватися правил безпеки: