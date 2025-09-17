Новини
Масштабна пожежа триває на Хортиці, фото: ДСНС

На Хортиці другу добу поспіль ліквідовують масштабну пожежу (ВІДЕО)

17 вер 2025, 22:47
У Запорізькій області на острові Хортиця другу добу поспіль продовжують ліквідовувати масштабну пожежу.

Про це сьогодні, 17 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС Запоріжжя.

Зазначається, що загоряння сталося вчора, 16 вересня, та охопило лісову підстилку, суху траву, повалені дерева та чагарники у кількох осередках.

Гасіння ускладнюють велика протяжність фронту пожежі, важкодоступний рельєф місцевості та пориви вітру, — розповіли у ДСНС. — Для виявлення нових осередків вогню та координації дій фахівці ДСНС застосовують безпілотний літальний апарат.

Від ГУ ДСНС України у Запорізькій області залучено 50 рятувальників та 12 одиниць техніки, — додали у відомстві.

