Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Масштабный пожар продолжается на Хортице, фото: ГСЧС

На Хортице вторые сутки ликвидируют масштабный пожар (ВИДЕО)

17 сен 2025, 22:47
999

У Запорізькій області на острові Хортиця другу добу поспіль продовжують ліквідовувати масштабну пожежу.

Про це сьогодні, 17 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС Запоріжжя.

Зазначається, що загоряння сталося вчора, 16 вересня, та охопило лісову підстилку, суху траву, повалені дерева та чагарники у кількох осередках.

Гасіння ускладнюють велика протяжність фронту пожежі, важкодоступний рельєф місцевості та пориви вітру, — розповіли у ДСНС. — Для виявлення нових осередків вогню та координації дій фахівці ДСНС застосовують безпілотний літальний апарат.

Від ГУ ДСНС України у Запорізькій області залучено 50 рятувальників та 12 одиниць техніки, — додали у відомстві.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров