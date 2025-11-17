В порту Измаил после ночной российской атаки горит оборудование для перекачки газа на судне

Пожар вспыхнул на борту судна с газом в порту Измаил, фото: «Радио Свобода»

У порту Ізмаїл на Одещині після російської атаки, котрі сталася в ніч на сьогодні, 17 листопада, сталося загоряння обладнання для перекачування газу, розташованого на борту цивільного судна під прапором Туреччини.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації морських портів України.

На місці події створено оперативний штаб під головуванням начальника Ізмаїльської районної адміністрації. До роботи штабу залучені підрозділи ДСНС, у тому числі команди, оснащені роботизованими комплексами, а також допоміжні служби. Ситуація перебуває під постійним контролем, — розповіли у АМПУ.

Зазначається, що, за інформацією місцевих органів влади, підстав для евакуації населення наразі немає.

Водночас румунська служба «Радіо Свобода» повідомляє, що влада країни сьогодні вранці евакуювала 15 осіб з села Плауру, що в прикордонному повіті Тулча у дельті Дунаю, після того, як корабель з тисячами тонн зрідженого газу був уражений російськими безпілотниками на українському березі річки.

Причиною евакуації є невелика відстань, близько 3−4 км, між місцем можливого вибуху в Україні і селом Плауру.

Існує ризик вибуху, і наслідки можна відчути в селі приблизно за 3−4 кілометри. Це перший випадок за майже чотири роки війни, коли населений пункт у Румунії евакуювали внаслідок російських атак, — зазначає видання.

За даними перепису населення 2021 року, у цьому румунському селі проживають 32 особи.

Джерело: АМПУ, «Радіо Свобода»