Паркан на Перекопському перешийку, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n116240-parkan-na-pivnochi-okupovanogo-krymu-roztashovanyy-daleko-vid-administratyvnoyi-meji-z-ukrayinou.html

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Паркан, про спорудження якого на півночі окупованого Криму в районі Перекопського перешийка нещодавно заявила Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ, не розташований на адміністративній межі.

Ця інженерна споруда розташована значно вглиб окупованих територій і з материкової частини України її не помітно, повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на помічника голови Держприкордонслужби України Олега Слободяна.

Точне місце розташування цього паркану Слободян наразі вказати не може.

В ФСБ причиною спорудження загороджень на півночі Криму називали намагання захиститися він можливих спроб «диверсійно-розвідувальних груп» потрапити на окуповані території.

Слободян зазначив, що в нього є сумніви щодо ефективності новозбудованого паркану.

На це звертає увагу й заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, який наголошує, що, окрім місця, де встановили паркан, до півострова є ще «величезна кількість підходів».

Нагадаємо, окупанти заявляють, що довжина паркану на Перекопському перешийку становить 60 км, на ньому встановлені сотні датчиків та відеокамери з функцією нічного бачення.