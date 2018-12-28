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Паркан на Перекопському перешийку, фото: РІА «Новости»
Паркан на півночі окупованого Криму розташований далеко від адміністративної межі з Україною — прикордонникиhttps://racurs.ua/ua/n116240-parkan-na-pivnochi-okupovanogo-krymu-roztashovanyy-daleko-vid-administratyvnoyi-meji-z-ukrayinou.htmlRacurs.ua
Паркан, про спорудження якого на півночі окупованого Криму в районі Перекопського перешийка нещодавно заявила Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ, не розташований на адміністративній межі.
Ця інженерна споруда розташована значно вглиб окупованих територій і з материкової частини України її не помітно, повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на помічника голови Держприкордонслужби України Олега Слободяна.
Точне місце розташування цього паркану Слободян наразі вказати не може.
В ФСБ причиною спорудження загороджень на півночі Криму називали намагання захиститися він можливих спроб «диверсійно-розвідувальних груп» потрапити на окуповані території.
Слободян зазначив, що в нього є сумніви щодо ефективності новозбудованого паркану.
На це звертає увагу й заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, який наголошує, що, окрім місця, де встановили паркан, до півострова є ще «величезна кількість підходів».
Нагадаємо, окупанти заявляють, що довжина паркану на Перекопському перешийку становить 60 км, на ньому встановлені сотні датчиків та відеокамери з функцією нічного бачення.