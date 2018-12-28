ФСБ Росії відгородила парканом окупований Крим від материкової України

На адмінмежі з Кримом з’явився паркан

https://racurs.ua/ua/n116212-fsb-rosiyi-vidgorodyla-parkanom-okupovanyy-krym-vid-materykovoyi-ukrayiny.html

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Паркан на півночі окупованого Криму встановила російська Федеральна служба безпеки.

Як повідомило агентство РІА «Новости» із посиланням на так зване кримське прикордонне управління Федеральної служби безпеки Росії, масштабне інженерне загородження добудували та ввели в експлуатацію. Сам паркан зведений у районі Перекопського перешийка.

Побудоване загородження — це декілька типів споруд довжиною понад 60 км. На паркані окупанти встановили сотні датчиків різного типу дії — вібраційні датчики та радіопроменеві датчики. Завдяки першим ФСБ РФ отримує сигнал тривоги, другі вмикають відеокамери з функцією нічного бачення.

Вперше російська спецслужба заявила про намір відгородити окупований Крим від материкової України парканом у 2017 році. Окупанти заявляли про паркан протяжністю 50 км, контракт на будівництво якого уклала ФСБ.

Нагадаємо, 18 грудня Верховна Рада України прийняла за основу проект закону № 6777 про облаштування та утримання державного кордону. В законопроекті пропонується внести зміни до Водного та Земельного кодексів України та закону України про держкордон із метою покращення інженерно-технічного облаштування державного кордону України.