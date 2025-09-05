Новини
Російський дрон завдав лобового удару по автомобілю прикордонників, скріншот відео

На Сумщині авто прикордонників пережило лобову атаку FPV-дрона (ВІДЕО)

5 вер 2025, 14:57
999

На Сумщині ворожий FPV-дрон влучив у лобове скло автівки українських прикордонників і не вибухнув.

Відповідне відео сьогодні, 5 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

«Дрон просто відрикошетив, а хлопці продовжили шлях. Пізніше, за інших обставин, машину їм довелося залишити після сильніших ушкоджень, та цей „фартовий“ момент прикордонники запам’ятають назавжди», — зазначили у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


