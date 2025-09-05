Російський дрон завдав лобового удару по автомобілю прикордонників, скріншот відео

На Сумщині ворожий FPV-дрон влучив у лобове скло автівки українських прикордонників і не вибухнув.

Відповідне відео сьогодні, 5 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

«Дрон просто відрикошетив, а хлопці продовжили шлях. Пізніше, за інших обставин, машину їм довелося залишити після сильніших ушкоджень, та цей „фартовий“ момент прикордонники запам’ятають назавжди», — зазначили у ДПСУ.