Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео
Дрони прикордонників ліквідували роботизований комплекс рашистів (ВІДЕО)
На Донеччині дрони прикордонників бригади «Фенікс» знищили танк, гармату та наземний роботизований комплекс російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 4 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Окрім того, бійці виявили та ліквідували малу піхотну групу противника на Донеччині, — вказано в описі відео.