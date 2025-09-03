Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення логістики ворога, скріншот відео
Дрони завдали удару по логістиці рашистів на Вовчанському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n208878-drony-zavdaly-udaru-po-logistyci-rashystiv-na-vovchanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Вовчанському напрямку українські прикордонники дронами завдали ударів по транспорту, укриттях та елементах зв’язку рашистів.
Відповідне відео сьогодні, 3 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Розвідувально-ударні групи «Фурії» прикордонної бригади «Гарт» завдали точних ударів по ворогу на Вовчанському напрямку. Дрони «Vampire» та FPV знищили транспорт, елементи зв’язку й укриття загарбників, зриваючи їхню логістику та плани, — вказано в описі відео.