Знищення логістики ворога, скріншот відео

Дрони завдали удару по логістиці рашистів на Вовчанському напрямку (ВІДЕО)

3 вер 2025, 20:47
На Вовчанському напрямку українські прикордонники дронами завдали ударів по транспорту, укриттях та елементах зв’язку рашистів.

Відповідне відео сьогодні, 3 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Розвідувально-ударні групи «Фурії» прикордонної бригади «Гарт» завдали точних ударів по ворогу на Вовчанському напрямку. Дрони «Vampire» та FPV знищили транспорт, елементи зв’язку й укриття загарбників, зриваючи їхню логістику та плани, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


