Знищення логістики ворога, скріншот відео

На Вовчанському напрямку українські прикордонники дронами завдали ударів по транспорту, укриттях та елементах зв’язку рашистів.

Відповідне відео сьогодні, 3 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.