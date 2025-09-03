Уничтожение логистики врага, скриншот видео

На Вовчанському напрямку українські прикордонники дронами завдали ударів по транспорту, укриттях та елементах зв’язку рашистів.

Відповідне відео сьогодні, 3 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.