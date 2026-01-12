Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти в ніч на 12 січня здійснили повітряну атаку на Київ, фото: vz.ua
У Києві внаслідок атаки БПЛА виникли пожежі — Кличко
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 січня, здійснили чергову повітряну атаку по Києву, виникли пожежі.
Про це сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За словами Кличка, зафіксовано такі наслідки:
- внаслідок влучання БПЛА в нежитлову будівлю в Соломʼянському районі виникла пожежа, Її наразі локалізували;
- за іншою адресою у Соломʼянському районі уламки впали біля житлового будинку. Вибуховою хвилею вибило вікна та виникла пожежа.
Усі служби працюють на місцях, — додав Кличко.
Нагадаємо, росіяни в ніч на 12 січня атакували Україну загалом 156 ударними БПЛА різних типів. Зафіксовано влучання 16 безпілотників на 11 локаціях.