Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти в ніч на 12 січня здійснили повітряну атаку на Київ, фото: vz.ua

У Києві внаслідок атаки БПЛА виникли пожежі — Кличко

12 січ 2026, 09:45
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 січня, здійснили чергову повітряну атаку по Києву, виникли пожежі.

Про це сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, зафіксовано такі наслідки:

  • внаслідок влучання БПЛА в нежитлову будівлю в Соломʼянському районі виникла пожежа, Її наразі локалізували;
  • за іншою адресою у Соломʼянському районі уламки впали біля житлового будинку. Вибуховою хвилею вибило вікна та виникла пожежа.

Усі служби працюють на місцях, — додав Кличко.

Нагадаємо, росіяни в ніч на 12 січня атакували Україну загалом 156 ударними БПЛА різних типів. Зафіксовано влучання 16 безпілотників на 11 локаціях.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів