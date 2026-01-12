Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты в ночь на 12 января совершили воздушную атаку на Киев, фото: vz.ua

В Киеве в результате атаки БПЛА возникли пожары — Кличко

12 янв 2026, 09:45
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 січня, здійснили чергову повітряну атаку по Києву, виникли пожежі.

Про це сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, зафіксовано такі наслідки:

  • внаслідок влучання БПЛА в нежитлову будівлю в Соломʼянському районі виникла пожежа, Її наразі локалізували;
  • за іншою адресою у Соломʼянському районі уламки впали біля житлового будинку. Вибуховою хвилею вибило вікна та виникла пожежа.

Усі служби працюють на місцях, — додав Кличко.

Нагадаємо, росіяни в ніч на 12 січня атакували Україну загалом 156 ударними БПЛА різних типів. Зафіксовано влучання 16 безпілотників на 11 локаціях.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров