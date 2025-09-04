Читайте также
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео
Дроны пограничников ликвидировали роботизированный комплекс рашистов (ВИДЕО)
На Донеччині дрони прикордонників бригади «Фенікс» знищили танк, гармату та наземний роботизований комплекс російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 4 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Окрім того, бійці виявили та ліквідували малу піхотну групу противника на Донеччині, — вказано в описі відео.