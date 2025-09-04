Новости
Дроны пограничников ликвидировали роботизированный комплекс рашистов (ВИДЕО)

4 сен 2025, 14:59
На Донеччині дрони прикордонників бригади «Фенікс» знищили танк, гармату та наземний роботизований комплекс російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 4 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Окрім того, бійці виявили та ліквідували малу піхотну групу противника на Донеччині, — вказано в описі відео.

