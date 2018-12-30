Забор на Перекопском перешейке, фото: RT

https://racurs.ua/n116287-zabor-na-severe-okkupirovannogo-kryma-postroen-s-neispravnostyami-pogranichniki.html

Racurs.ua

Построенный Россией забор на Перекопском перешейке в оккупированном Крыму содержит откровенно неисправные элементы.

К тому же, он был сооружен со значительным отставанием от графика — за два года вместо запланированных трех месяцев. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы (ГПСУ) Олег Слободян.

По его словам, в оккупированном Симферополе в ноябре задержали директора предприятия «Дедал», которое занималось разработкой и установкой технических элементов этих заграждений, Игоря Сушка. Его обвинили в попытке дачи взятки в размере 2,5 млн рублей (почти 1 млн грн) руководству местного отделения российского ФСБ. Эта сумма должна была убедить силовиков страны-агрессора закрыть глаза на имеющиеся неисправности и подписать приемные акты.

Слободян также обращает внимание на стоимость сооружения страной-агрессором заграждений на севере оккупированного Крыма. По информации чиновника, строительство этого забора длиной 50 км обошлось России на сумму почти 2,9 млн долл., то есть стоимость одного километра заграждений составляла 60 тыс. долл. (почти 1,7 млн грн). Слободян отмечает, что перекопский забор состоит только из заграждений и систем визуального и дистанционного контроля.

Для сравнения пресс-секретарь ГПСУ приводит стоимость «стены», строящейся Украиной на границе с Россией, которая, в отличие от забора в оккупированном Крыму, также включает фортификационные и инженерные сооружения (ров, вал, рокадную дорогу) и элементы боевого и технического прикрытия. Уже построено более 400 км стены, где стоимость одного километра составляет 52 тыс. долл. (почти 1,5 млн грн).

Напомним, недавно Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ заявила о строительстве забора в северной части Крыма, призванного защитить оккупантов от проникновения «диверсионно-разведывательных групп». По словам украинских пограничников, этот забор расположен вглубь оккупированного полуострова, с материковой части Украины его не видно.