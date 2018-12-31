Кибератака на медиа США / Фото: mojahedin.org

https://racurs.ua/n116322-kiberataku-na-media-ssha-osuschestvili-s-pomoschu-virusa-ryuk-los-angeles-times.html

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Вирус-вымогатель Ryuk могли использовать хакеры для реализации кибератаки на СМИ США, среди которых оказалась газета Los Angeles Times и издательский дом Tribune Publishing. Однако точная причина атаки, по данным федеральных властей, остается неустановленной.

По словам издателя газеты San Diego Union-Tribune Джеффа Лайта, речь идет о злонамеренной атаке на компанию со стороны компьютерных хакеров.

Кибератака помешала Chicago Tribune, Baltimore Sun и другим газетам опубликовать рекламу в субботу. В Tribune Publishing отметили, что работа новостных сайтов нарушена не была, пишет «Голос Америки».

Tribune Publishing уведомил ФБР об атаке в пятницу. По состоянию на воскресенье ФБР не отреагировало на просьбу о комментарии.

В Министерстве здравоохранения и социальных служб США ранее в этом году предупреждали о вирусе Ryuk.

Напомним, в 2018 году издательский дом продал газеты Los Angeles Times и San Diego Union-Tribune за 500 млн долл. биотехнологическому миллиардеру Патрику Сун Сиону.

Вчера сообщалось, что по информации американских СМИ, атака была осуществлена из другой страны. Считается, что целью кибератаки было отключение инфраструктуры, а именно серверов, а не кража информации. В Tribune Publishing впервые обнаружили вредоносное программное обеспечение 28 декабря.

Напомним, во время недавней кибератаки на Пентагон хакеры получили доступ к информации о 30 тыс. сотрудников Министерства обороны США.