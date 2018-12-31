Интересные факты о новогодней ночи

Новогодняя ночь в этом году наступит с понедельника на вторник

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В григорианском календаре, который сегодня используется большинством людей, канун Нового года, последний день года, приходится на 31 декабря. Мы проводим весь день, отсчитывая часы до одиннадцати вечера. Затем мы начинаем считать минуты до 23.59. После этого уже начинается отсчет секунд до наступления заветного события. Но что мы знаем о новогодней ночи? Как люди из разных стран ее встречают?

Новогодняя ночь в этом году наступит с понедельника на вторник. Страны к западу от Международной линии перемены дат (0 градусов с. ш. и 180 градусов з. д.) начнут первыми встречать Новый год. Жители острова Рождества и некоторых районов Кирибати передадут эстафету населению острова Чатам (Новая Зеландия). Одними из последних праздновать новогоднюю ночь будут жители острова Бейкер (США).

Считается, что самая ранняя запись о праздновании Нового года была сделана в Месопотамии в 2000 году до н. э. Отмечался праздник во время весеннего равноденствия (в середине марта). Множество других дат, упомянутых в летописях, также связано со сменами сезонов. К примеру, персы, египтяне и финикийцы начинали отсчет нового года с осеннего равноденствия, а греки отмечали праздник в день зимнего солнцестояния.

Ранний римский календарь обозначал 1 марта как Новый год. Примечательно, что в календаре насчитывалось десять месяцев, начиная с марта. В 1582 году после перехода на григорианский календарь новогодняя ночь стала отмечаться с 31 декабря на 1 января.

Как празднуют Новый год в мире

В канун Нового года традиционно поется песня Auld Lang Syne. Она была написана поэтом Робертом Бернсом в 1788 году. По одной из версий, в ее основе лежит шотландская народная песня.

В Нью-Йорке каждую новогоднюю ночь на Таймс-сквер собирается порядка миллиона человек. Они приходят сюда, чтобы посмотреть падение знаменитого хрустального шара. Еще миллиард людей со всего мира наблюдают за этим событием по телевизору.

Один из крупнейших новогодних праздников во всей Европе проходит в Берлине. Мероприятие посещают более миллиона человек. Событие разворачивается у Бранденбургских ворот, где в полночь зажигаются фейерверки. Жители Германии традиционно встречают Новый год бокалом шампанского или немецкого игристого вина Sekt.

Самый большой праздник в Австралии проходит в ее крупнейшем городе — Сиднее. Новогодний фейерверк в Сиднейской гавани регулярно смотрят около 1,5–2 миллионов человек. Его 31 декабря транслируют по всему миру, ведь это один из первых крупнейших новогодних фейерверков.

В Дубае новогодний фейерверк запускается со знаменитого пляжа Джумейра и самого высокого здания в мире — Бурдж-Халифа. Фейерверк в Бурдж-Халифе считается одним из самых дорогих в мире.

В полночь 31 декабря буддийские храмы по всей Японии звонят 108 раз в колокола. Каждый звон символизирует человеческий грех. Всего их в буддийской вере насчитывается 108 штук. Звон колокола избавляет каждого японского гражданина от земных грехов.

Мексиканцы в новогоднюю ночь едят 12 виноградин под бой курантов, загадывая с каждым ударом по желанию.

В Италии люди надевают красное нижнее белье на Новый год, чтобы привлечь удачу в наступающем году.

Каждый Новый год в Антарктике проходит музыкальный фестиваль под названием Icestock.

В некоторых городах Колумбии, Кубы и Пуэрто-Рико существует традиция изготовления мужской куклы. Ее называют Мистер Старый год. Куклу поджигают в полночь, символизируя тем самым избавление от плохих воспоминаний.

Таким образом, представители разных культур отмечают наступление Нового года по-своему. Общие традиции заключаются лишь в посещении вечеринок, приготовлении специальных блюд, запуске фейерверков. Хлопанье пробками шампанского в полночь также считается традицией в новогодний вечер, будь то шикарная вечеринка или домашнее торжество.

Подготовила Ольга ШОКИНА