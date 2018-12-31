Цікаві факти про новорічну ніч

Новорічна ніч цього року настане з понеділка на вівторок

https://racurs.ua/ua/2209-cikavi-fakty-pro-novorichnu-nich.html

Racurs.ua

У григоріанському календарі, який сьогодні використовується більшістю людей, переддень Нового року, останній день року, припадає на 31 грудня. Ми проводимо весь день, відраховуючи години до одинадцятої вечора. Потім ми починаємо рахувати хвилини до 23.59. Після цього вже починається відлік секунд до настання очікуваної події. Але що ми знаємо про новорічну ніч? Як люди з різних країн її зустрічають?

Новорічна ніч цього року настане з понеділка на вівторок. Країни на захід від Міжнародної лінії зміни дат (0 градусів п. ш. і 180 градусів з. д.) почнуть першими зустрічати Новий рік. Жителі острова Різдва і деяких районів Кірибаті передадуть естафету населенню острова Чатам (Нова Зеландія). Одними з останніх святкуватимуть новорічну ніч жителі острова Бейкер (США).

Вважається, що найбільш ранній запис про святкування Нового року було зроблено в Месопотамії у 2000 році до н. е. Відзначалося свято під час весняного рівнодення (в середині березня). Багато інших дат, згаданих у літописах, також пов'язано зі змінами сезонів. Наприклад, перси, єгиптяни і фінікійці починали відлік нового року з осіннього рівнодення, а греки відзначали свято в день зимового сонцестояння.

Ранній римський календар позначав 1 березня як Новий рік. Примітно, що в календарі налічувалося десять місяців, починаючи з березня. У 1582 році після переходу на григоріанський календар новорічна ніч почала відзначатися з 31 грудня на 1 січня.

Як святкують Новий рік у світі

Напередодні Нового року традиційно співається пісня Auld Lang Syne. Її було написано поетом Робертом Бернсом у 1788 році. За однією з версій, в її основі лежить шотландська народна пісня.

У Нью-Йорку кожної новорічної ночі на Таймс-сквер збирається близько мільйона людей. Вони приходять сюди, щоби подивитися падіння знаменитої кришталевої кулі. Ще мільярд людей з усього світу спостерігають за цією подією по телевізору.

Одне з найбільших новорічних свят у всій Європі відбувається в Берліні. Захід відвідують понад мільйон людей. Подія розгортається біля Бранденбурзьких воріт, де опівночі запалюються феєрверки. Жителі Німеччини традиційно зустрічають Новий рік келихом шампанського або німецького ігристого вина Sekt.

Найбільше свято в Австралії проходить в її найбільшому місті — Сіднеї. Новорічний феєрверк у Сіднейській гавані регулярно дивляться близько 1,5–2 мільйонів осіб. Його 31 грудня транслюють по всьому світу, адже це один з перших найбільших новорічних феєрверків.

У Дубаї новорічний феєрверк запускається зі знаменитого пляжу Джумейра та найвищої будівлі в світі — Бурдж-Халіфа. Феєрверк у Бурдж-Халіфа вважається одним з найдорожчих у світі.

Опівночі 31 грудня буддійські храми по всій Японії дзвонять 108 раз у дзвони. Кожен дзвін символізує людський гріх. Всього їх у буддійській вірі налічується 108 штук. Дзвін позбавляє кожного японського громадянина земних гріхів.

Мексиканці в новорічну ніч їдять 12 виноградин під бій курантів, загадуючи з кожним ударом по бажанню.

В Італії люди вдягають червону спідню білизну на Новий рік, щоби привернути удачу в прийдешньому році.

Кожен Новий рік в Антарктиці проходить музичний фестиваль під назвою Icestock.

У деяких містах Колумбії, Куби й Пуерто-Рико існує традиція виготовлення чоловічої ляльки. Її називають Містер Старий рік. Ляльку підпалюють опівночі, символізуючи тим самим позбавлення поганих спогадів.

Таким чином, представники різних культур відзначають настання Нового року по-своєму. Загальні традиції полягають лише у відвідуванні вечірок, приготуванні спеціальних страв, запуску феєрверків. Хлопання пробками шампанського опівночі також вважається традицією в новорічний вечір, будь то шикарна вечірка чи домашнє свято.

Підготувала Ольга ШОКІНА