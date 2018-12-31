Новий рік і Різдво в США: чому батьки не дарують дітям подарунки

Новий рік і Різдво в США

https://racurs.ua/ua/n116326-novyy-rik-i-rizdvo-v-ssha-chomu-batky-ne-daruut-dityam-podarunky.html

Racurs.ua

У США все більше батьків не дарують своїм дітям подарунки на Новий рік та Різдво. Головна причина полягає в тому, що сучасні діти вже не радіють новим іграшкам та речам, їх складно здивувати.

Замість речей багато батьків намагаються подарувати своїм дітям враження, наприклад, влаштовують спільну подорож або ж отримують разом якийсь новий досвід. Ідея полягає в тому, щоб разом з дітьми отримати емоції та нові яскраві враження, пише Forum.Daily.

На цю тенденцію вже звернули увагу роздрібні торговці. Великі мережі, такі як Best Buy, Apple і Nordstrom, тепер продають кулінарні майстер-класи, майстер-класи з фотографії й навіть манікюру, щоб залучити покупців, які прагнуть купувати на свята не речі, а подарунки-враження.

Від традиційних матеріальних подарунків для своїх дітей відмовляються навіть знаменитості. Наприклад, актриса Міла Куніс в нещодавньому інтерв’ю заявила, що вона не буде дарувати дітям подарунки цього року.

Експерти стверджують, що заміна матеріальних подарунків на емоційний досвід справа досить складна. Адже потрібно придумати таке спільне проведення часу, яке так захопить дитину чи підлітка, що він вважатиме це відмінним подарунком. Батькам доводиться боротися з багаторічними традиціями, тому до остаточної відмови від подарунків ще далеко.

Нагадаємо, що Новий рік-2019 вже зустріли в Австралії та Новій Зеландії.