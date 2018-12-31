Украинцы из ОРДЛО в России теперь могут находиться в два раза дольше

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Racurs.ua

Граждане Украины из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) теперь могут находиться в России вдвое дольше. Сегодня, 31 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об увеличении срока временного пребывания украинцев из ОРДЛО на территории России до 180 дней.

Текст этого постановления уже обнародован на официальном портале правовой информации России. В нем сказано, что для граждан Украины, постоянно проживающих на территории ОРДЛО, непрерывный срок временного пребывания на территории России увеличивается до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации.

Ранее этот срок для украинцев составлял 90 дней.

Напомним, что президент России Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства, чтобы привлечь украинцев. В связи с этим для украинцев могут отменить экзамен на знание русского языка. Путин внес изменения в Концепцию миграционной политики с целью массового привлечения в Россию граждан из других стран, особенно русскоязычных, из всего постсоветского пространства.