Взрыв дома в Магнитогорске: число погибших возросло, спасатели нашли тела под завалами

Взрыв дома в Магнитогорске. Фото: vecherka74.ru

https://racurs.ua/n116332-vzryv-doma-v-magnitogorske-chislo-pogibshih-vozroslo-spasateli-nashli-tela-pod-zavalami.html

Racurs.ua

В Магнитогорске спасатели нашли тела еще трех погибших в результате взрыва газа в многоэтажке. Число погибших возросло до семи.

Спасатели сообщили, что нашли тела погибших, но не могут их пока достать, потому что существует риск обрушения конструкций. Об этом сообщил глава Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Евгений Зиничев, пишет ТАСС.

Он не смог спрогнозировать точный срок окончания работ, но предположил, что на это может потребоваться два дня. Также он добавил, что сейчас устанавливают местонахождение еще 35 жителей разрушенного подъезда.

Зиничев утверждает, что людям кажется, что спасатели не торопятся, но на самом деле существует риск дальнейшего обрушения конструкций дома, это создает опасность для жизни спасателей, поэтому они работают максимально осторожно.

Ранее «Ракурс» сообщал о четырех погибших в Магнитогорске.