Украинские военные смогут отрабатывать ведение боя в городе (ФОТО)

Украинские военные смогут отрабатывать ведение боя в городе

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Racurs.ua

В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск (Яворовский военный полигон) завершили строительство учебного места, где украинские военные смогут проводить обучение, имитирующее бой в населенном пункте. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщил Украинский милитаристский портал.

На строительство потратили почти 40 млн грн. На базе этого учебного места могут проводить обучение до трех рот днем ​​и одной роты ночью. Планируется, что военные в первую очередь будут отрабатывать здесь оборону, наступление и патрулирование в условиях населенного пункта, а также выполнение поисковых операций и действия на технике.

Такие искусственные города уже давно используют во всем мире для отработки специфики боя посреди населенных пунктов. В 2016 году такой тренировочный комплекс построили в Литве. Его территория занимает 15 га, на которых построили жилые дома, школу, церковь, полицейский участок, магазин, стадион, автобусную остановку, улицы, тротуары, детские площадки и другие здания.

Напомним, что в Украине состоялись военные учения «Чистое небо-2018».