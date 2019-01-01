У Британії озброєний ножем чоловік накинувся на пасажирів метро (ФОТО, ВІДЕО)

Напад з ножем стався на станції метро «Манчестер Вікторія», фото: The Sun

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У британському місті Манчестер озброєний ножем чоловік накинувся на людей у метро.

Внаслідок інциденту постраждали троє осіб, серед них офіцер транспортної поліції. Нападника затримали, повідомляє видання The Sun.

За повідомленнями поліції, постраждалі перебувають у «серйозному», але не небезпечному для життя стані.

Інцидент стався напередодні Нового року у понеділок ввечері на станції «Манчестер Вікторія».

Зазначається, що зловмисник викрикував «Аллах». За словами свідків, в руках у нього був великий кухонний ніж, щоб затримати нападника поліцейським довелося застосувати тазер (електрошокову зброю нелетальної дії) та перцевий балончик. Після цього «шість чи сім» поліцейських накинулися на зловмисника, розповів журналістам один із очевидців.

Після нападу станцію заблокували.

Нагадаємо, на початку жовтня у столиці Великої Британії Лондоні озброєний ножем чоловік накинувся на пасажирів метро. За словами британських правоохоронців, внаслідок цього інциденту було поранено чоловіка, його госпіталізували. Водночас свідки інциденту повідомляли про кількох постраждалих.

Напад стався у вечірню годину пік під час руху потяга неподалік від станції «Хакні Сентрал».