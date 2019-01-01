У Москві в новорічну ніч обвалився міст, є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)

Наслідки інциденту, фото: censoru.net

https://racurs.ua/ua/n116335-u-moskvi-v-novorichnu-nich-obvalyvsya-mist-ie-postrajdali-foto-video.html

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У парку Горького в Москві в новорічну ніч обвалився дерев’яний пішохідний міст, встановлений на ковзанці.

В результаті інциденту постраждали як мінімум 13 осіб. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на мерію Москви.

Відео моменту падіння моста показують, що він впав під час звучання гімну Росії на словах «слався батьківщина». Споруда, швидше за все, не витримала ваги людей, які в значній кількості на ній зібралися.

Офіційні джерела повідомляють, що людей з важкими травмами серед постраждалих немає. Водночас деякі російські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли про госпіталізованих у важкому стані.

Інцидент зачепив тільки кілька квадратних метрів катка, ця ділянка була обгороджена. Роботу катка не зупиняли, на решті території продовжували розважатися люди.

У мерії Москви відзначають, що причиною інциденту стала «технічна несправність конструктивних елементів катка».

Нагадаємо, в жовтні в Приморському краї РФ впав стратегічний міст. В результаті частина регіону виявилася фактично відрізаною від сполучення з іншими регіонами Примор’я. Інцидент стався під час проїзду по мосту вантажівки. Також під час аварії постраждав легковий автомобіль.