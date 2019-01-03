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На місці падіння, фото — МНС РФ

У Росії черговий аврал — впала чотириповерхова будівля офісного та розважального центру (ВІДЕО)

3 січ 2019, 21:19
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У Новочеркаську Ростовської області РФ 3 січня звалилася частина чотириповерхової будівлі офісного та розважального центру.

В момент аварії всередині знаходилися люди, повідомив місцевий інформаційний портал DonDay. Вони встигли вчасно вибігти з розважального центру.

Рятувальники стверджують, що в результаті надзвичайної події ніхто не постраждав.

На місці обвалення працюють рятувальники. Як стверджують місцеві жителі, на момент обвалу у вікнах горіло світло.

Приміщення на вулиці Будьонівській здавалося під офіси і розважальний центр. Впала частина будинку, розташована над відділенням «Сбербанка» і боулінгом.

Нагадаємо, що сьогодні рятувальники завершили розбір завалів на місці часткового обвалення 10-поверхового будинку в Магнітогорську Челябінської області. Уранці 31 грудня тут стався вибух і рятувальники знайшли 39 загиблих.


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