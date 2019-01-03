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На місці падіння, фото — МНС РФ
У Росії черговий аврал — впала чотириповерхова будівля офісного та розважального центру (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n116437-u-rosiyi-chergovyy-avral-vpala-chotyrypoverhova-budivlya-ofisnogo-ta-rozvajalnogo-centru-video.htmlRacurs.ua
У Новочеркаську Ростовської області РФ 3 січня звалилася частина чотириповерхової будівлі офісного та розважального центру.
В момент аварії всередині знаходилися люди, повідомив місцевий інформаційний портал DonDay. Вони встигли вчасно вибігти з розважального центру.
Рятувальники стверджують, що в результаті надзвичайної події ніхто не постраждав.
На місці обвалення працюють рятувальники. Як стверджують місцеві жителі, на момент обвалу у вікнах горіло світло.
Приміщення на вулиці Будьонівській здавалося під офіси і розважальний центр. Впала частина будинку, розташована над відділенням «Сбербанка» і боулінгом.
Нагадаємо, що сьогодні рятувальники завершили розбір завалів на місці часткового обвалення 10-поверхового будинку в Магнітогорську Челябінської області. Уранці 31 грудня тут стався вибух і рятувальники знайшли 39 загиблих.