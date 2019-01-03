В помісній церкві застерегли від фейкових Фейсбук-сторінок митрополита Епіфанія (ФОТО)

Митрополит Епіфаній, фото — Фейсбук

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Racurs.ua

В помісній церкві застерегли від фейкових сторінок у соціальній мережі Фейсбук предстоятеля Православної церкви в Україні митрополита Епіфанія.

Про можливі фейки повідомив 3 січня архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної церкви України Євстратій Зоря.

«Після низки однакових питань у месенджері — вирішив відповісти для всіх тут. ЄДИНА автентична ФБ-сторінка митрополита Епіфанія має таку адресу: https://www.facebook.com/profile.php?id=1617049968510566 Ця сторінка — не особиста, а представництво митрополита як публічної особи та релігійного діяча», — відзначив Зоря у своєму Фейсбук.

Він розповів, що у мережі зареєстровані інші сторінки, у назві яких використовується ім‘я Епіфаній чи співзвучні до нього. Зоря назвав такі сторінки клонами і фальшивками.

Нагадаємо, 5−6 січня митрополит Епіфаній на запрошення Вселенського патріарха поїде на богослужіння у Константинополь до Варфоломія, після чого йому мають вручити томос про автокефалію Православної церкви України. Очікується, після цього кроку інші помісні православні церкви світу почнуть поступово визнавати українську церкву.

15 грудня 39-річного митрополита Епіфанія Думенка обрали главою нової Української православної церкви на Об'єднавчому соборі.