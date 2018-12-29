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Ракурс
Митрополит Епіфаній. Фото: Радіо Свобода

Епіфаній анонсував дату початку процедури надання томосу для Православної церкви України (ВІДЕО)

29 гру 2018, 08:23
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Процедура надання томосу Україні розпочнеться 5 січня 2019 року. А на наступний день, 6 січня, Вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель незалежної помісної Православної церкви України митрополит Епіфаній проведуть спільне богослужіння.

Того ж дня на Фанарі Варфоломій після богослужіння вручить Епіфанію томос про автокефалію Православної церкви України. Про це в ефірі телеканалу «Прямий» повідомив митрополит Епіфаній.

«А 6 січня відбудеться особисте богослужіння. Це перше богослужіння двох предстоятелів — патріарха Варфоломія, як першого серед рівних патріарха і також патріарха вже вільної незалежної помісної православної церкви. Після урочистого богослужіння, після урочистої літургії буде вручено томос про автокефалію Української православної церкви», — зазначив предстоятель.

Нагадаємо, новостворену Православну церкву України, а також її очільника — митрополита Епіфанія, вперше згадали під час служби Константинопольського патріархату в Стамбулі.

Джерело: Ракурс


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