Епифаний анонсировал дату начала процедуры предоставления томоса для Православной церкви Украины (ВИДЕО)

Митрополит Епифаний. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n116256-epifaniy-anonsiroval-datu-nachala-procedury-predostavleniya-tomosa-dlya-pravoslavnoy-cerkvi.html

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Процедура предоставления томоса Украине начнется 5 января 2019 года. А на следующий день, 6 января, Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель независимой поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний проведут совместное богослужение.

Того же дня на Фанаре Варфоломей после богослужения вручит Епифанию томос об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом в эфире телеканала «Прямой» сообщил митрополит Епифаний.

«А 6 января состоится личное богослужение. Это первое богослужение двух предстоятелей — патриарха Варфоломея, как первого среди равных патриарха и также патриарха уже свободной независимой поместной православной церкви. После торжественного богослужения, после торжественной литургии будет вручен томос об автокефалии Украинской православной церкви», — отметил предстоятель.

Напомним, новую Православную церковь Украины, а также ее главу — митрополита Епифания, впервые вспомнили во время службы Константинопольского патриархата в Стамбуле.