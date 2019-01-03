Меган Маркл викрили у змові зі стилісткою (ФОТО)

Меган Маркл вдягається так, щоб контрастувати зі стилем Кейт Міддлтон, фото — Elle

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Racurs.ua

Особи, наближені до британської королівської сім’ї, викрили герцогиню Сассекську Меган Маркл у змові з її стилісткою.

На відміну від Кейт Міддлтон з її стриманою класичною манерою одягатися Меган Маркл постійно шокує бабусю свого чоловіка — британську королеву Єлизавету II, а також консервативну публіку і модних оглядачів, повідомляє 3 січня Elle.

Наближені до герцогині Меган поширили інформацію, що дружина принца Гаррі ще на початку відносин з майбутнім чоловіком домовилася зі своєю стилісткою і подругою Джесікою Малруні про те, що вона буде підбирати для Маркл одяг, взуття та аксесуари, що контрастують зі стилем гардеробу герцогині Кембриджської Кейт, дружини брата Гаррі — принца Вільяма.

Стилістка Меган Джессіка Малруні і стилістка Кейт Наташа Арчер, ймовірно, уклали угоду про стилі своїх клієнток, схожу на ту, що існувало у 1980−1990 роках між принцесою Діаною (матір'ю принців Вільяма і Гаррі) і її невісткою Сарою Фергюсон.

При цьому герцогині Кембриджська і Сассекська носять речі одних і тих же марок, зокрема Erdem, Alexander McQueen і Emilia Wickstead. Однак в цьому немає нічого дивного, адже етикет вітає вибір членами королівської сім’ї продукції британських брендів.

Наприкінці жовтня «Ракурс» повідомляв, що для офіційного прийому у новозеландському місті Роторуа Меган Маркл вибрала ультра стильну плісировану спідницю насиченого синього кольору, яка засвітила її спідню білизну.

Спідниця була виконана з ледь прозорої тканини, яку не могли не помітити під час виходу герцогів Сассекських до місцевих жителів. Сукня Маркл була від Givenchy — бренду, який одягав Меган на королівське весілля.