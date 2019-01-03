Меган Маркл уличили в сговоре со стилисткой (ФОТО)

Меган Маркл одевается так, чтобы контрастировать со стилем Кейт Миддлтон, фото — Elle

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Racurs.ua

Лица, приближенные к британской королевской семьи, разоблачили герцогиню Сассекском Меган Маркл в сговоре с ее стилисткой.

В отличие от Кейт Миддлтон с ее сдержанной классической манерой одеваться Меган Маркл постоянно шокирует бабушку своего мужа — британскую королеву Елизавету II, а также консервативную публику и модных обозревателей, сообщает 3 января Elle.

Приближенные к герцогине Меган распространили информацию, что жена принца Гарри в начале отношений с будущим мужем договорилась со своей стилисткой и подругой Джессикой Малруни о том, что она будет подбирать для Маркл одежду, обувь и аксессуары, контрастирующие со стилем гардероба герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон (женой брата Гарри — принца Уильяма).

Стилист Меган Джессика Малруни и стилист Кейт Наташа Арчер, вероятно, заключили соглашение о стиле своих клиенток, похожее на то, что действовало в 1980—1990 годах между принцессой Дианой (матерью принцев Уильяма и Гарри) и ее невесткой Сарой Фергюсон.

При этом герцогини Кембриджская и Сассекском носят вещи одних и тех же марок, в частности Erdem, Alexander McQueen и Emilia Wickstead. Однако в этом нет ничего удивительного, ведь этикет приветствует выбор членами королевской семьи продукции британских брендов.

В конце октября «Ракурс» сообщал, что для официального приема в новозеландском городе Роторуа Меган Маркл выбрала стильную плиссированную юбку насыщенного синего цвета, засветившую ее нижнее белье.

Юбка была выполнена из едва прозрачной ткани, которую не могли не заметить во время выхода герцогов Сассекском к местным жителям. Платье Маркл было от Givenchy — бренда, который одевал Меган на королевскую свадьбу.