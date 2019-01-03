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Полиция ищет гражданина Турции и владельца квартиры, в которой нашли тела студенток
Убийца перерезал горло студенткам из Турции, которых нашли мертвыми в Харькове — СМИhttps://racurs.ua/n116434-ubiyca-pererezal-gorlo-studentkam-iz-turcii-kotoryh-nashli-mertvymi-v-harkove-smi.htmlRacurs.ua
Убийца перерезал горло студенткам из Турции, которых нашли мертвыми утром 3 января в Киевском районе Харькова.
О подробностях убийства сообщили источники NewsRoom в правоохранительных органах.
Журналисты узнали, что одна из девушек жаловалась родителям на приставания бывшего парня. Ее соотечественник якобы преследовал девушку.
Полиция ищет его и владельца квартиры, в которой нашли тела студенток.
Напомним, что об убийстве двух иностранок в Харькове стало известно 3 января. Они с 31 декабря не отвечали на телефонные звонки однокурсника и тот обратился в полицию.
Впоследствии тела умерших с признаками насильственной смерти нашли в арендованной ими квартире на улице Валентиновской.
Погибшие учились на втором курсе одного из харьковских университетов.