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Ракурс
Полиция ищет гражданина Турции и владельца квартиры, в которой нашли тела студенток

Убийца перерезал горло студенткам из Турции, которых нашли мертвыми в Харькове — СМИ

3 янв 2019, 19:31
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Убийца перерезал горло студенткам из Турции, которых нашли мертвыми утром 3 января в Киевском районе Харькова.

О подробностях убийства сообщили источники NewsRoom в правоохранительных органах.

Журналисты узнали, что одна из девушек жаловалась родителям на приставания бывшего парня. Ее соотечественник якобы преследовал девушку.

Полиция ищет его и владельца квартиры, в которой нашли тела студенток.

Напомним, что об убийстве двух иностранок в Харькове стало известно 3 января. Они с 31 декабря не отвечали на телефонные звонки однокурсника и тот обратился в полицию.

Впоследствии тела умерших с признаками насильственной смерти нашли в арендованной ими квартире на улице Валентиновской.

Погибшие учились на втором курсе одного из харьковских университетов.


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