Восстать из небытия: запрещенная КПУ выдвинула Симоненко кандидатом в президенты

Восстать из небытия: запрещенная КПУ выдвинула Симоненко кандидатом в президентыhttps://racurs.ua/n116433-vosstat-iz-nebytiya-zapreschennaya-kpu-vydvinula-simonenko-kandidatom-v-prezidenty.htmlRacurs.ua
Запрещенная в Украине Коммунистическая партия (КПУ) выдвинула своего руководителя Петра Симоненко кандидатом на пост президента.
Такое решение единогласно принято на внеочередном съезде партии в четверг, сообщает 3 января сайт КПУ.
«Одобрено предвыборную программу кандидата на пост президента Украины от Компартии Украины», — сообщили в КПУ.
На съезд прибыли делегаты от всех 25 региональных партийных организаций запрещенной в стране партии.
Коммунисты намерены до 20 января закончить сбор добровольных взносов для денежного залога своего кандидата.
Напомним, что в декабре 2015 года Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил деятельность КПУ.
Избирательная компания в Украине стартовала 31 декабря и по состоянию на 3 января уже трое кандидатов подали соответствующие документы в ЦИК. Этот процесс продлится до 3 февраля, а регистрация закончится 8 февраля.