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Ракурс
Петр Симоненко, фото — ТСН

Восстать из небытия: запрещенная КПУ выдвинула Симоненко кандидатом в президенты

3 янв 2019, 19:02
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Запрещенная в Украине Коммунистическая партия (КПУ) выдвинула своего руководителя Петра Симоненко кандидатом на пост президента.

Такое решение единогласно принято на внеочередном съезде партии в четверг, сообщает 3 января сайт КПУ.

«Одобрено предвыборную программу кандидата на пост президента Украины от Компартии Украины», — сообщили в КПУ.

На съезд прибыли делегаты от всех 25 региональных партийных организаций запрещенной в стране партии.

Коммунисты намерены до 20 января закончить сбор добровольных взносов для денежного залога своего кандидата.

Напомним, что в декабре 2015 года Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил деятельность КПУ.

Избирательная компания в Украине стартовала 31 декабря и по состоянию на 3 января уже трое кандидатов подали соответствующие документы в ЦИК. Этот процесс продлится до 3 февраля, а регистрация закончится 8 февраля.

Источник: Ракурс


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