Повстати із небуття: заборонена КПУ висунула Симоненка кандидатом у президенти

Петро Симоненко, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n116433-povstaty-iz-nebuttya-zaboronena-kpu-vysunula-symonenka-kandydatom-u-prezydenty.html

Racurs.ua

Заборонена в Україні Комуністична партія (КПУ) висунула свого керівника Петра Симоненка кандидатом на посаду президента.

Таке рішення одностайно ухвалили на позачерговому з’їзді партії в четвер, повідомляє 3 січня сайт КПУ.

«Схвалено передвиборну програму кандидата на пост президента України від Компартії України», — повідомили у КПУ.

На з’їзд прибули делегати від усіх 25 регіональних партійних організацій забороненої в країні партії.

Комуністи мають намір до 20 січня закінчити збір добровільних внесків для грошової застави свого кандидата.

Нагадаємо, що у грудні 2015 року Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Міністерства юстиції і заборонив діяльність КПУ.

Виборча компанія в Україні стартувала 31 грудня і станом на 3 січня вже троє кандидатів подали відповідні документи до ЦВК. Цей процес триватиме до 3 лютого, а реєстрація закінчиться 8 лютого.