Підозрюваний у вбивстві офіцера державної охорони здався поліції Києва (ВІДЕО)

Підозрюваний у вбивстві офіцера УДО прийшов до поліції із адвокатом

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Racurs.ua

Підозрюваний у вбивстві офіцера Управління державної охорони Василя Хмелюка здався поліції і увечері 3 січня прибув в райуправління разом із адвокатом.

«Чоловік, якого обґрунтовано підозрюють у скоєнні правопорушення, разом із адвокатом з’явився у Печерське управління поліції. Із 36-річним киянином проводять першочергові слідчі дії», — повідомили у Національній поліції.

Нагадаємо, що пізно увечері 2 січня на території елітного житлового комплексу «Французький квартал» у Печерському районі Києва сталося вбивство 26-річного військовослужбовця Управління державної охорони України Василя Хмелюка.

За попередніми даними, коли загиблий на авто під’їхав до парковки, у нього стався конфлікт із чоловіком, який вигулював двох собак. Опонент ударив його кулаком у голову, внаслідок чого Хмелюк впав і помер на місці.

Свідки розповіли правоохоронцям, що чоловіки посперечалися щодо першочерговості перетину пішохідного переходу.

Згодом правоохоронці встановили особу чоловіка, якого підозрювали у скоєнні правопорушення.