Вертоліт Ка-226, який 10 років не експлуатувався, посилив авіаційну бригаду українських ВМС (ФОТО, ВІДЕО)

Вертоліт Ка-226, фото — Міністерство оборони

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Льотчики морської авіаційної бригади Військово-морських сил України отримали на озброєння вертоліт Ка-226.

Проведено 15 навчально-тренувальних польотів, повідомила 3 січня прес-служба Міністерства оборони.

Вертоліт Ка-226 випробували у різних режимах та за різних погодних умов. Він включений до складу авіаз'єднання 10-ї авіаційної бригади.

Цю машину купили і завезли з Литви десять років тому для Державної служби з надзвичайних ситуацій. Однак вертоліт досі не експлуатували і він перебував на зберіганні на Львівському державному авіаремонтному заводі. Волонтери і влада Львівщини реанімували машину і вертоліт змогли підняти в повітря.

Українські авіатори машиною дуже задоволені і відмічають її маневрені характеристики, легкість у експлуатації. Крім того, він набагато економічніший попередників.

Командування бригади розповіло, що планує використовувати Ка-226 для виконання медично-евакуаційних завдань, а також під час пошуково-рятувальних робіт.

Екіпаж вертольоту, крім льотчиків, складається із двох медиків. На борту можна проводити реанімацію одразу двох поранених. Крім того, для доставки пораненого на борт вертольота необов’язково здійснювати посадку, можна скористатися лебідкою.