Вертолет Ка-226, который 10 лет не летал, усилил авиационную бригаду украинских ВМС (ФОТО, ВИДЕО)

Вертолет Ка-226, фото — Министерство обороны

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Racurs.ua

Летчики морской авиационной бригады Военно-морских сил Украины получили на вооружение вертолет Ка-226.

Проведено 15 учебно-тренировочных полетов, сообщила 3 ​​января пресс-служба Министерства обороны.

Вертолет Ка-226 испытали в различных режимах и при различных погодных условиях. Он включен в состав авиасоединения 10-й авиационной бригады.

Эту машину купили и привезли из Литвы десять лет назад для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Однако вертолет до сих пор не эксплуатировали и он находился на хранении на Львовском государственном авиаремонтном заводе.

Волонтеры и власть Львовщины реанимировали машину и вертолет смогли поднять в воздух.

Украинские авиаторы машиной очень довольны и отмечают ее маневренные характеристики, легкость в эксплуатации. Кроме того, она гораздо экономичнее предшественников.

Командование бригады рассказало, что планирует использовать Ка-226 для выполнения медико-эвакуационных задач, а также во время поисково-спасательных работ.

Экипаж вертолета, кроме летчиков, состоит из двух медиков. На борту можно проводить реанимацию сразу двух раненых. Кроме того, для доставки раненого на борт вертолета необязательно осуществлять посадку, можно воспользоваться лебедкой.