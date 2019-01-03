Подозреваемый в убийстве офицера государственной охраны сдался полиции Киева (ВИДЕО)

Подозреваемый в убийстве офицера УГО пришел в полицию с адвокатом

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Racurs.ua

Подозреваемый в убийстве офицера Управления государственной охраны Василия Хмелюка сдался полиции и вечером 3 января прибыл в райуправление вместе с адвокатом.

«Мужчина, которого обоснованно подозревают в совершении правонарушения, вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции. С 36-летним киевлянином проводят первоочередные следственные действия», — сообщили в Национальной полиции.

Напомним, что поздно вечером 2 января на территории элитного жилого комплекса «Французский квартал» в Печерском районе Киева произошло убийство 26-летнего военнослужащего Управления государственной охраны Украины Василия Хмелюка.

По предварительным данным, когда погибший на авто подъехал к парковке, у него начался конфликт с мужчиной, который выгуливал двух собак. Оппонент ударил его кулаком в голову, в результате чего Хмелюк упал и скончался на месте.

Свидетели рассказали правоохранителям, что мужчины поспорили относительно первоочередности пересечения пешеходного перехода.

Впоследствии правоохранители установили личность мужчины, подозреваемого в совершении правонарушения.