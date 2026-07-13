В Калиновке в Киевской области в конце июня похитили двух братьев, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n214974-ubiystvo-bratev-v-kalinovke-na-tele-odnogo-iz-pogibshih-obnarujili-16-ognestrelnyh-raneniy.html

Ракурс

На тілі одного із двох братів Мосейчуків із села Калинівка на Київщині, тіла яких виявили у лісосмузі на Полтавщині, було не менше 16 вогнепальних поранень, на тілі іншого — п’ять.

Про це сьогодні, 13 липня, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці очільник поліції Київщини Андрій Рубель.

Зникнення двох братів стало трагедією для їхньої родини. До останнього близькі сподівалися побачити їх живими, але поліцейські, крок за кроком відтворюючи події тих днів, встановили страшну правду. Чоловіків викрали, незаконно утримували, а потім жорстоко вбили. Їхні тіла були приховані у лісосмузі на території Полтавської області, — зазначив він.

За словами Рубеля, слідчі та оперативники поліції Київщини працювали безперервно від моменту отримання повідомлення про безвісне зникнення братів:

аналізували записи з камер відеоспостереження, відстежували маршрути руху транспортних засобів;

збирали й зіставляли докази.

У результаті масштабної спецоперації оперативники карного розшуку, слідчі ГУНП у Київській області, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, за участі кримінальних аналітиків, за силової підтримки спецпідрозділу КОРД, підтримки 425 ОШП «СКЕЛЯ» і Збройних Сил України, затримали девʼятьох підозрюваних. Усі вони є військовослужбовцями, — зазначив він.

За даними слідства, мотивом злочину став побутовий конфлікт, який переріс у викрадення людей, незаконне позбавлення волі та подвійне вбивство:

у ніч на 27 червня восьмеро військових прибули до місця проживання братів на Білоцерківщині;

один із фігурантів з метою залякування вистрілив в ногу 36-річному чоловіку. Надалі зловмисники звʼязали їм руки й ноги, перевʼязали очі, після чого силоміць помістили їх в автівки та за вказівкою організатора вивезли до іншої області;

там фігуранти незаконно утримували потерпілих до 1 липня. У той злощасний день, організатором була надана вказівка вбити викрадених людей.

Правоохоронці виявили на тілі одного із братів не менше 16 вогнепальних поранень, в іншого 5, — розповів Рубель.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу, одному з фігурантів за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.