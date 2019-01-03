Убийство военнослужащего Управления госохраны в Киеве: появились фото и приметы подозреваемого (ВИДЕО)

На Печерске в Киеве убили военнослужащего Управления госохраны. Фото: Информатор

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Убийство мужчины произошло в ночь на 3 января на территории элитного жилого комплекса «Французский квартал» в Печерском районе Киева. Как выяснилось позже, 26-летний погибший Василий Хмелюк был военнослужащим Управления государственной охраны Украины.

По предварительным данным, когда погибший на авто подъехал к парковке, у него произошел конфликт с мужчиной, который выгуливал собак. Водитель вышел из машины, после чего оппонент ударил его кулаком в голову, сообщает NEWSONE, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Потерпевший упал и скончался на месте, не приходя в сознание, а подозреваемый в убийстве скрылся с места происшествия во дворах ЖК. Полиция осуществляет поквартирный обход жильцов.

Приметы подозреваемого уже обнародованы: разыскивается мужчина кавказской внешности и спортивного телосложения с темной бородой. Рост — примерно 185 см. Был одет в темную спортивную куртку с черным капюшоном и синие спортивные штаны. Также на странице сообщества «Киев Оперативный» в Facebook появилось фото этого человека.

По данному факту открыто уголовное производство согласно ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).