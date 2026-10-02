Ирину Фарион убили в июле 2024 года, фото: «Волынские новости»

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Правоохоронці не встановили замовників чи співучасників убивства Ірини Фаріон. Цю версію Нацполіція, прокуратура і СБУ перевіряли протягом усього розслідування.

Про це ефірі телемарафону розповів заявив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, повідомляє «Ми Україна».

В цьому напрямку Національна поліція, прокуратура і Служба безпеки України працювали останні два роки, скільки пройшлося це розслідування. І я перш за все хочу сказати, що на теперішній час будь-яких замовників або співучасників, на теперішній час вони не встановлені, — наголосив Нєбитов.

Тому, як і встановив суд, що Зінченко діяв на власний розлад за особистими переконаннями і в тому числі у зв’язку з неприязним відношенням до громадської діяльності Фаріон, — додав він.

Зазначається, що в межах розслідування правоохоронні органи провели 92 експертизи, допитали понад 1,5 тис. людей, опрацювали сотні камер відеоспостереження і дослідили декілька десятків гектарів землі.

Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, суд у Львові визнав В’ячеслава Зінченка винним у вбивстві Фаріон та призначив йому довічне позбавлення волі. Під час розгляду справи підсудний своєї вини не визнав, сторона захисту подаватиме апеляцію.

Джерело: «Ми Україна»