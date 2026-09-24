Украинец устроил резню в монастыре в Польше. Фото:

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Ракурс

Українець влаштував масову різанину в монастирі у Польщі.

На чотирьох чоловіків та одну жінку на території Ярославського абатства на вулиці Бенедиктинській в місті Ярослав (Підкарпатське воєводство) з ножем напав 31-річний українець. Інцидент трапився вранці 24 вересня. Про це пише polsatnews. pl із посиланням на офіцера прес-служби Повітового комендантства поліції Анну Длугош.

Внаслідок збройного нападу загинув священник. Ще троє священників та одна жінка зазнали поранень.

Нападника затримали, він перебуває під вартою. Обставини злочини з’ясовують правоохоронці.

Тим часом мер Ярослава Марцін Назаревич заявив, що «наразі кризовий штаб поінформував школи, установи та парафії про те, що такий інцидент мав місце». До зазначених установ він звернулися з закликом «приділяти більше уваги тому, хто заходить до будівель».

Нагадаємо, у липні в Харкові працівники ТЦК та поліція намагалися затримати чоловіка. Однак цивільний чинив опір та поранив ножем одного з військкомів. Також він кинувся з ножем і на поліцейського. Силовик відкрив вогонь з табельної зброї та поранив чоловіка в ногу.

Джерело: polsatnews. pl