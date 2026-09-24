Подожгли станцию Starlink в Польше. Фото:

https://racurs.ua/n216433-podojgli-stanciu-starlink-v-polshe-ona-obespechivaet-svyaz-dlya-ukrainy.html

Ракурс

Пожежа спалахнула на наземній станції супутникового зв’язку Starlink у Польщі.

Об'єкт, що розташований у селі Воля-Кробовська в Мазовецькому воєводстві, горів 23 вересня. Вогонь пошкодив антени та елементи енергопостачання станції, включаючи генератор. Пожежники вже ліквідували пожежу. Про це пише RMF24.

Правоохоронці встановлюють причину пожежі. Попередні висновки вказують на ймовірний підпал станції. Також експерти не виключають, що сталося коротке замикання в мережі.

Міністр цифрових справ Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що є вагомі ознаки того, що ця пожежа була навмисною спробою порушити роботу станції.

Як відомо, наземна станція Starlink у Воля-Кробовській є частиною мережі супутникового зв’язку. Разом зі станцією неподалік Каунаса в Литві вона забезпечує інтернет-з'єднання для значної частини Центральної та Східної Європи, зокрема України.

Нагадаємо, 11 вересня німецька поліція провела велику операцію у будівлі і на прилеглій території Генерального консульства України у Дюссельдорфі. Приводом для масштабної поліцейської операції з обшуками стало повідомлення про можливу загрозу, тому силовики були змушені перевірити цю інформацію.

Джерело: RMF24