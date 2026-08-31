В Польше горел завод производителя дронов для Украины. Фото:

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Ракурс

У Польщі горів завод, який випускає дрони для української та польської армій.

Пожежа спалахнула в ніч на 31 серпня на підприємстві компанії WB Electronics, що в польському місті Скаржисько-Каменна. Одночасно оператор охоронної компанії повідомив поліцію, що на території заводу спрацював датчик системи захисту від злому. На момент загоряння підприємство не працювало, тому ніхто не постраждав. Про це повідомило видання Onet.

Неофіційно відомо, що поблизу заводу знайшли рюкзак і толстовку, які могли належати людині, причетній до пожежі. Речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський заявив, що співробітники ABW намагаються точно встановити, чи можна підтвердити акт диверсії.

Управління Державної пожежної служби поінформувало, що пожежа була невеликою.

Як відомо, WB Electronics — найбільша приватна оборонна компанія Польщі. Підприємство випускає, зокрема, дрони FlyEye та Warmate, якими користуються українські військові. Також завод виробляє композитні конструкції та системи керування для БпЛА.

Нагадаємо, у липні внаслідок російської повітряної атаки на Київ був знищений виробничий майданчик компанії Terminal Autonomy, яка зареєстрований в штаті Делавер США. Це підприємство випускало високоточні БпЛА дальньої дії, оснащені системами наведення, стійкими до російських засобів радіоелектронної боротьби.

Джерело: One