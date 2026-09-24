Артилерія ЗСУ уразила бронетехніку та живу силу армії РФ у Гуляйполі. Фото:

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Артилеристи ЗСУ завдали втрат російським окупантам у Запорізькій області.

У Гуляйполі бійці 7-го корпусу ДШВ спільно з 44-ю окремою артилерійською бригадою імені гетьмана Данила Апостола уразили артилерійські системи, бронетехніку та особовий склад армії Російської Федерації. Частину цілей виявили безпосередньо на вогневих позиціях. Про це 7-й корпус Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомив у Telegram.

Зазначається, що серед ураженої техніки танк Т-55. Ця машина була прийнята на озброєння радянської армії у 1950-х роках і була призначена на дій в умовах застосування ядерної зброї.

У ДШВ наголошують, що окупанти розглядають Гуляйполе як плацдарм для подальшого наступу в напрямку Запоріжжя. Міська забудова дозволяє ворогу приховано накопичувати особовий склад і техніку, розгортати пункти управління, артилерійські позиції та точки зльоту БпЛА.

Нагадаємо, FPV-дрони 42-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ знищили російську піхоту і транспорт, блокуючи будь-які спроби окупантів підтягнути сили для просування.