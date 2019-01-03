В Украине ожидаются метели, снег с дождем и сильный ветер

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Racurs.ua

В большинстве областей Украины сегодня, 3 января, и завтра, 4 января, ожидается резкое ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра и метель, об этом украинцев предупредил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сегодня на дорогах Украины, кроме южных областей, наблюдается гололед, в западных областях — порывистый ветер до 20 м/с.

Завтра, 4 января, почти по всей Украине выпадет много снега, ожидаются сильные метели, но температура будет около нуля или небольшой мороз, поэтому снег будет мокрым, местами с дождем. Ожидается налипание мокрого снега, гололед, прирост снежного покрова на 15−20 см.

Ухудшение погодных условий наблюдается в результате резкого перемещения активного циклона над Украиной.

В Киеве сегодня, 3 января, синоптики прогнозируют снег и гололед на дорогах. Об этом предупредил пресс-центр Киевской городской государственной администрации. В столице сегодня будет облачно, порывы ветра возможны до 12 м/с, днем температура воздуха будет около нуля. Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и помнить, что гололед опасен не только на проезжей части, но и на тротуарах.

Напомним, что прогнозировал на сегодня Укргидрометцентр.