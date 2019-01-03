Социальные сети заблокировали в Судане с целью прекращения протестов

Социальные сети заблокировали в Судане. Фото: Sputnik Кыргызстан

https://racurs.ua/n116400-socialnye-seti-zablokirovali-v-sudane-s-celu-prekrascheniya-protestov.html

Racurs.ua

Социальные сети заблокировали в Судане из-за трансляции в них антиправительственных протестов, которые были вызваны экономическим кризисом.

Через Twitter, Facebook и WhatsApp происходила организация протестов граждан, недовольных своим положением в стране, сообщают УНН со ссылкой на Reuters.

В то же время власти страны официально не подтвердила блокирование доступа к соцсетям, однако еще в декабре прошлого года глава Национальной службы разведки и безопасности Салах Абдаллах сообщал, что в правительстве страны размышляют над возможностью блокировки популярных соцсетей.

По состоянию на сегодня пользователи Twitter, Facebook и WhatsApp не могут войти в свои аккаунты. Получить доступ к социальным сетям возможно только через виртуальную частную сеть (VPN).