Соціальні мережі заблокували у Судані з метою припинення протестів

Соціальні мережі заблокували у Судані. Фото: Sputnik Киргизстан

https://racurs.ua/ua/n116400-socialni-mereji-zablokuvaly-u-sudani-z-metou-prypynennya-protestiv.html

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Соціальні мережі заблокували у Судані через трансляцію в них антиурядових протестів, які були зумовлені економічною кризою.

Через Twitter, Facebook та WhatsApp відбувалася організація протестів громадян, невдоволених своїм становищем у країні, повідомляють УНН посилаючись на Reuters.

Водночас влада країни офіційно не підтвердила блокування доступу до соцмереж, проте ще у грудні минулого року голова Національної служби розвідки та безпеки Салах Абдаллах повідомляв, що в уряді розглядають можливість блокування популярних соцмереж.

Станом на сьогодні користувачі Twitter, Facebook та WhatsApp не можуть увійти у свої акаунти. Отримати доступ до соціальних мереж можливо лише через віртуальну приватну мережу (VPN).